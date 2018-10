Aucun homme ni Dieu - Netflix

Au fin fond d'un Alaska sauvage et hostile, un spécialiste des loups à la retraite reprend du service pour enquêter sur la disparition d'un enfant.

Noir c'est noir

Avec Blue Ruin et Green Room, le réalisateur américain Jeremy Saulnier s'est fait une solide réputation auprès des amoureux d'un cinéma de genre radical et bien sanglant. C'est dire si l'on attendait avec une certaine impatience Aucun homme ni Dieu, film distribué par Netflix dans le monde entier. D'abord spécialisée dans les séries, la plate-forme de streaming légal s'achète une caution cinéma en s'offrant quelques une des belles signatures du cinéma d'auteur mondial (Bong Joon-ho, David Michod, en attendant Alfonso Cuaron et Martin Scorsese), surtout que la frilosité des studios américains n'offre guère d'alternative aux metteurs en scène qui veulent réaliser des oeuvres sombres destinées à un public adulte. Hélas, sans que l'on parvienne vraiment à identifier la cause, la qualité n'est que rarement au rendez-vous, comme si la liberté créative donnée par Netflix se retournait contre le film lui-même - de la nécessité d'avoir un producteur et surtout de travailler sur le scénario, encore et encore. Aucun homme ni Dieu possède une identité forte, des scènes d'action impressionnantes et une noirceur qui colle aux chenilles des motoneiges, mais sa narration est si erratique que l'ennui prend le pas sur la tension, jusqu'à un dénouement qui appelle forcément une suite...