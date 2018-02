Atelier de conversation

France, 2017

Dans la Bibliothèque publique d‘information, au Centre Pompidou à Paris, des personnes venant des quatre coins du monde se rencontrent chaque semaine, dans l‘Atelier de conversation pour parler français. Les réfugiés de guerre côtoient les hommes d‘affaire, les étudiants insouciants croisent les victimes de persécutions politiques. Malgré leurs différences, ils partagent des objectifs communs : apprendre la langue et trouver des allié(e)s et des ami(e)s pour pouvoir (sur) vivre à l‘étranger. C‘est dans ce lieu rempli d‘espoir où les frontières sociales et culturelles s‘effacent, que des individus, dont les routes ne se seraient jamais croisées, se rencontrent d‘égal à égal.

OUVRIR LA VOIX

Film d'ouverture du dernier Festival Cinéma du Réel, Atelier de conversation regarde en effet le réel droit dans les yeux et l'écoute attentivement. Le réalisateur autrichien Bernhard Braunstein filme des ateliers de conversation récurrents qui sont accueillis par le Centre Pompidou à Paris. Des gens de tous horizons, de toutes origines et aux histoires très diverses s'y rendent pour apprendre le français et échanger ensemble. C'est un petit atelier entre quelques murs et quelques vitres mais c'est bien tout un monde qui s'exprime sous le regard du cinéaste. Attentif et bienveillant, de l'anecdote à la dimension politique, Braunstein (qui a lui-même participé à ces ateliers) pose les bonnes questions sur l'intégration et sur le pouvoir du langage en donnant la parole aux premiers concernés, tous filmés de manière identique. Au cœur de ce lieu de pensée, Atelier de conversation poursuit en quelque sorte la réflexion entamée par Frederick Wiseman dans son extraordinaire Ex-Libris. Le film, humain et nuancé, se demande comment on peut mieux vivre ensemble en allant au-delà des slogans et formules creuses.