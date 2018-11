Astérix - Le Secret de la potion magique

Notez ce film

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique…

Fort du succès artistique et commercial d'Astérix - Le Domaine des Dieux , le duo Louis Clichy-Alexandre Astier se reforme pour de nouvelles aventures gauloises, cent pour cent originales même si ,bien sûr, tous les héros d'Uderzo et Goscinny sont bel et bien présents. Hélas, la greffe prend beaucoup moins bien malgré des graphismes et une animation au poil (d'Idéfix). Les gags sont répétitifs, le scénario prévisible et l'aventure manque clairement d'ampleur avec des Romains presque aux abonnés absents et un super-méchant druide aux motivations confuses. La magie opère parfois - le casting des druides, les pirates... - mais le film ne deviendra pas un classique des longues après-midi d'hiver.