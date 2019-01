Asako I & II

Lorsque son premier grand amour disparaît du jour au lendemain, Asako est abasourdie et quitte Osaka pour changer de vie. Deux ans plus tard à Tokyo, elle tombe de nouveau amoureuse et s’apprête à se marier... à un homme qui ressemble trait pour trait à son premier amant évanoui.

Court avis

Le réalisateur de Senses Ryusuke Hamaguchi signe une comédie romantique surprenante, où l'on suit les élans du coeur d'une jeune femme, Asako, partagée entre son amour de jeunesse et celui plus rationnel d'un employé de bureau. Sauf que les deux hommes se ressemblent comme deux gouttes d'eau... De ce vertige théorique qui prend à contre-pied le modèle de Sueurs froides, le réalisateur nippon en extrait le portrait d'une femme d'aujourd'hui qui choisit sa destinée sentimentale, ce qui ne va pas de soi au Japon.