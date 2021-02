Festival de Gerardmer 2021 : Archive

Archive

Royaume-Uni, 2020

Durée : 1h49

2049. George Almore est un roboticien sur le point de faire une découverte capitale. Dans un laboratoire secret, il élabore un robot humanoïde dont le dernier prototype, J3, est presque terminé. Chaque modèle est une réplique de plus en plus avancée de sa femme Jules, décédée lors d’un brutal accident de la route. Porté par son amour pour elle toujours vivace, George a volontairement omis de divulguer le véritable but de ses recherches : créer un clone parfait de son épouse…

SCÉNARIO ARTIFICIEL

Tout le film est dans le synopsis. Cela ne signifie pas que le résumé spoile le film mais que ce dernier n'a rien à proposer de plus. Personne n'aime encore avoir recoursà la sempiternelle expression "court métrage étiré" tant elle est devenue aussi cliché que bien des films qui pourraient être qualifiés ainsi, mais au diable la facilité critique, comment mieux caractériser ce film vraisemblablement incapable de dérouler quoi que ce soit d'un tant soit peu surprenant au cours de son récit. C'est même pire que cela : le scénario semble présenter comme des révélations bouleversantes des données somme toute évidentes pour quiconque a déjà vu un film. L'écriture laisse alors la désagréable impression qu'on est face à une longue exposition d'1h49 qui n'existe que pour une dernière révélation, elle aussi tristement convenue. Une chute prévisible. Un court métrage quoi. Archive a pour lui d'être plus ennuyant que mauvais et il faut saluer la direction artistique qui, à défaut d'être originale (le film est réalisé par un des concept artists de Moon), est très soignée pour un si petit film.