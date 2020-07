Aquaslah

Meurtre, mystère et bikinis sont au rendez-vous lors d’un weekend bien arrosé au parc aquatique Wet Valley, où les jeunes diplômés survoltés du lycée Valley Hills s’envoient en l’air sans se soucier qu’un fanatique des lames de rasoir prépare une surprise tranchante aux participants du Seasnake, la course annuelle de glissades. Attention de ne pas y perdre la tête…

LE FOND DE L’EAU EST TROUBLE…

Mon cher Renaud Gauthier, si je prends le temps de t’écrire ici c’est pour te parler de ton dernier ouvrage le bien-nommé Aquaslash. Parce que c’est bien beau de nous proposer des films au titre accrocheur et plutôt bon délire. Encore faut-il avoir quelque chose à raconter dedans. C’est vrai quoi, tu nous as déjà fait le coup en 2015 avec ton Discopath ou tu n’avais pas pris beaucoup de temps pour écrire le script, et encore moins pour le garnir du minimum syndical de rebondissements dont ce genre de petites production à pourtant cruellement besoin pour exister. Non tu t’étais juste reposé sur ton titre (encore une fois vraiment cool, pas de soucis) et sur deux ou trois vagues idées pour faire passer la pilule. Bon, on avait laissé passer. Après tout c’était ton premier long et on sait bien que ça peut être fun d’aller au bout de son délire surtout quand c’est le début. Mais là, avoue-le, t’as rien foutu ?! Tu t’es trouvé une nouvelle fois un super titre lors d’une soirée beuverie et tu t’es dit que ça ferait largement l’affaire pour attirer deux ou trois curieux et que le buzz ferait le reste non ?! Sauf que là ça ne passe plus. C’est vraiment le foutage de gueule intégral. Rends-toi compte, tu réussis à faire pire que le pourtant calamiteux Piranha 3DD. Pas une idée n’est à sauver ! Tes personnages on s’en fout ! Ton intrigue… Mais quelle intrigue ? Juste un ersatz d’ébauche de script qui ne sustenterait pas un court-métrage de lycéen et tout juste une vidéo Youtube ! Non mais sans déconner c’est quoi ce travail ? Pourtant, je le répète, ton titre est excellent ! Alors pourquoi tu ne nous es pas rentré dans le lard en nous proposant un jeu de torture aquatique entre Saw et Destination finale ? Hein pourquoi ? Manque d’argent ? Manque de courage ? Manque de talent ? Bon je ne vais pas perdre plus de temps à te questionner, j’en ai déjà suffisamment perdu devant ton film. Mais putain, si tu reviens nous voir avec une nouvelle promesse, sois gentil de faire en sorte de te sortir les doigts comme on dit. Ça fera du bien à tout le monde. Merci d’avance !