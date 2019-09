Apollo 11

Retour sur les huit jours de la mission Apollo 11, qui verront Neil Armstrong et Buzz Aldrin poser le pied pour la première fois sur le sol lunaire.

Ce documentaire IMAX assume un parti-pris épuré: il est composé presque uniquement d'images d'archives. Pas de commentaire si ce n'est ceux de l'époque. Parfois, une petite animation 3D restitue le contexte de telle ou telle opération, mais rien de plus. Un regard direct sur la mission Apollo 11 rendu possible notamment par la redécouverte de bobines entières de rushes 70mm. Les autres images sont superbement restaurées et redonnent à l’expédition son immédiateté. Grâce à ces plans désormais cleanés et transcendés par le gigantisme de l’IMAX, c’est Apollo 11, mais ici et maintenant. Un trip immersif porté par un score électro-bruitiste et un sound design qui pousse les curseurs jusqu’à 11: pour la séquence du décollage du monstre Saturn V, les sièges vibrent comme lors d’une séance 4DX. Par son souffle, son hommage au travail collectif et son optimisme, le film fait un beau complément au sublime First Man de Damien Chazelle: ici, Armstrong n’est pas seul mais porté par une équipe pléthorique, par une nation, une planète toute entière. "Il fallait y être": c’est chose faite.