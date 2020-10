Antoinette dans les Cévennes

Notez ce film

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple...

CE7ENNES

Que serait ce film sans Laure Calamy ? Elle est parfaite: tellement imprévisible, donc juste, donc fascinante à regarder. En maîtresse (dans les deux sens du terme) éplorée, elle oscille entre souffrance, innocence, flippe, personnage de cartoon. Un régal de chaque instant. Tout comme les seconds rôles et silhouettes, admirablement choisis, tous justes ou presque. Le scénario commence vite et bien, mais sans chercher l’efficacité à tout prix. Il sait rester imprévisible et zigzaguant, malgré une conclusion un peu en dessous. Les quelques ruptures de ton créent de beaux moments: à la simple vision d’un couple qui débarrasse la table à l’unisson, Antoinette fond en larmes sans même qu’on s’y attende. Un moment drôle et douloureux, surprenant. Caroline Vignal, dont c’est le retour à la réalisation vingt ans après son premier long-métrage, nous offre également quelques beaux visuels, une touche de Princesse Disney par-là, un soupçon de western, même une image biblique inattendue, mais sans jamais s’appesantir dessus. La musique, signée Matei Bratescot, achève de rendre plus que plaisant ce beau voyage.