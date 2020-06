Anderson Falls

Après le suicide de sa femme Elizabeth, le détective Jeff Anderson est convaincu qu’elle a en réalité été assassinée. Il se lance dans une enquête obsessionnelle...

Étrange carrière que celle de Julien Seri: après des premières années à l’ombre des Yamakasi (il s’est fait débarquer du premier film par Luc Besson avant d’en réaliser en 2004 sa propre version, Les Fils du vent), il passe par la case "Petit film de genre avec Clovis Cornillac" (Scorpion, 2007) avant de disparaître des radars cinématographiques. Il réapparait subitement en 2015 avec Night Fare, un micro-budget tourné à l’énergie et qui ouvre un nouveau chapitre dans sa filmographie. Anderson Falls, qui sort ces jours-ci en VOD, continue dans cette lancée. Ce film américain, qu’on serait obligé de qualifier de DTV, repose sur un infime budget que Seri, en bon professionnel, parvient à exploiter au maximum. Bien aidé par les décors angeleno et leur potentiel cinématique évident, il livre un polar carré et honnête, sans faute de goût. Les problèmes sont malheureusement à trouver au scénario (et apparemment au (re-)montage: cf. notre interview avec Julien Seri): le duo de serial killers qui obsède Anderson représente une menace diffuse, pas particulièrement terrifiante. On ne croit pas une seule seconde à leur motivation, bien trop abstraite. C’est dommage car Seri essaie de tirer ce polar, à l’intrigue bien trop générique, vers un étrange portrait croisé de deux pères et deux fils.