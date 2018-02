Berlinale: Amiko

Notez ce film

Amiko

Japon, 2018

De

Durée : 1h06

Note FilmDeCulte : Japon, 2018De Yamanaka Yoko Durée : 1h06

Amiko, 16 ans, débarque à Tokyo pour retrouver la trace d'un ex petit ami, qui l'avait quittée pour sa pire ennemie.

JAPANESE GIRLS NEVER DIE

Amiko est une toute petite chose, un long métrage autoproduit et réalisé par une toute jeune Japonaise née en 1997. Sa jeunesse à elle et ses méthodes de franc-tireuse font quelque peu écho à la personnalité bien trempée de son héroïne - une jeune fille qui mange des Mikados par trois, qui dort dans des draps couverts de fraises géantes, qui est une adorable chieuse considérant son lycée comme une porcherie.

Amiko a 16 ans et son visage menace d'être avalé par son carré plongeant. Yoko Yamanaka, au fil de ses vignettes, ne raconte pourtant pas l'histoire d'une jeune femme effacée - plutôt une ado rebelle qui est du genre à franchir la ligne jaune de sécurité sur le quai du métro. Amiko, dont on imagine le budget et les moyens de tournage légers, est maladroit, mais ses approximations sont en partie contrebalancées par un grain de folie et une fraicheur. Voilà un tempérament à suivre.