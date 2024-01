Amelia's Children

Notez ce film

Amelia's Children

A Semente Do Mal

Portugal, 2023

De

Durée : 1h31

Sortie : 31/01/2024

Note FilmDeCulte : A Semente Do MalPortugal, 2023De Gabriel Abrantes Durée : 1h31Sortie : 31/01/2024

Orphelin depuis sa naissance, Edward découvre à l’âge adulte qu’il a un jumeau et une mère qu’il ne connait pas. Avec sa petite amie Riley, il part les rencontrer dans leur magnifique demeure isolée au cœur d’une région recluse. Les retrouvailles passées, le jeune couple se rend compte que les apparences sont trompeuses : la famille d’Edward cache un monstrueux secret. Leur visite va tourner au cauchemar…

FILS À MAMAN

Après une première scène déjà bien tendue qui joue sur les codes, Amelia's Children trouve une variation originale (et moderne, avec son test ADN) dans son postulat pour justifier l'inévitable déplacement des Héros Normaux™ vers la Terre Inconnue™ dans une Maison Flippante™. La mise en bouche est aussi convaincante que le premier tiers se fait surprenant, en jouant moins sur l'épouvante et la peur que sur la gêne, avec des scènes mi-malaisantes mi-amusantes plutôt réussies, exploitant notamment l'horreur bien réelle d'un visage déformé par la chirurgie esthétique. Malheureusement, avec son nombre réduit de personnages et malgré des visions horrifiques un peu gratuites (encore un délire de pouvoir médiumnique qui se greffe de façon superflue à l'intrigue), le récit souffre d'un ventre mou où il manque de ressources. Néanmoins, en dépit de quelques facilités, le dernier acte redresse la barre en poussant le grotesque de façon horriblement réjouissante.