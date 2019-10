Abominable

Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable rencontre d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse retrouver sa famille sur le toit du monde. Mais pour accomplir cette mission, notre trio de choc va devoir mener une course effrénée contre Burnish un homme puissant qui a bien l’intention de capturer le Yeti avec la collaboration du Docteur Zara une éminente zoologiste.

LES REBELLES DE LA MONTAGNE

Sur le papier, on pourrait croire que les promesses d’Abominable seront légion, que la rencontre entre Yi et le jeune Yeti fera des étincelles, que leurs aventures seront trépidantes et que l’ensemble offrira quelque chose d’aussi féérique que ce que le sujet peut le laisser imaginer. Mieux, on espère même que la relation entre la petite fille et le gentil monstre des montagnes tibétaine sera fait du même bois que celle entretenu par Harold et Krokmou dans la trilogie Dragons (l’ultime référence du studio d’animation Dreamworks). Mais ça c’est sur la papier. Parce que malheureusement, la réalité est quand même en dessous des espérances. Bien en dessous même… Car même si la réalisatrice/scénariste Jill Culton n’en est pas à son coup d’essai (elle a d’abord été animatrice et storyboardeuse chez Pixar ou elle a mis son talent au service de Monstres & Cie avant de réaliser son premier long Les Rebelles de la forêt pour Sony), elle n’arrive qu’à de rares moments à faire exister son nouveau film comme il se devrait. Alors certes, Abominable est une aventure pleine de bons sentiments, de bonnes valeurs, de moues mignonnes, le tout orchestré au milieu de décors et des couleurs flamboyantes (le film est techniquement sublime et irréprochable) mais l’ensemble manque cruellement d’âme, d’audace et de folie, les rebondissements peinent à se montrer impactant et une bonne partie des situations ne semblent être là que pour atteindre la durée adéquate d’un long-métrage de cinéma. Pire, la quasi-totalité des personnages ne possèdent rien de consistant dans leur caractérisation (mention spéciale au méchant Burnish dont les motivations sont juste ridicules). C’est bien simple, au sortir de la projection on a juste l’impression d’avoir assisté à la V1 d’un script qui aurait mérité un développement plus approfondi que celui auquel on vient d’assister. Dommage.