90's

Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa place entre sa mère souvent absente et un grand frère caractériel. Quand une bande de skateurs le prend sous son aile, il se prépare à passer l’été de sa vie…

SMELLS LIKE TEEN SPIRIT

C’était l’année de Braveheart, Waterworld, Goldeneye, Une Journée en enfer mais aussi des 3 frères ou de La Haine. AC/DC sortait Ballbreaker, Alanis Morissette débarquait avec son Jagged Little Pill, Oasis en-sorcelait le monde avec son (What’s the story) Morning Glory ?, les Smashing Pumpkins trainaient leur spleen sur Mellon Collie and the Infinite Sadness alors que le Suprême NTM balançait Paris sous les bombes. C’était l’année ou l’on a dit adieu à Juan Manuel Fangio, Yitzhak Rabin, Louis Malle et Dean Martin et ou Jacques Chirac est élu président de la France… Mais pour Stevie c’est l’année de tous les possibles et surtout l’été charnière d’une vie qui reste encore à dessiner. Car ce que nous montre la première réalisation de Jonah Hill (qui atterrit là où on ne l’attendait clairement pas) c’est une chronique tout en justesse et en authenticité de la vie d’un jeune gamin (magnétique Sunny Suljic) à l’orée de l’adolescence, la tranche de vie d’un enfant prêt à tomber dans cet entre-deux âges si particulier qui marque à jamais tout en définissant aussi tendrement que cruellement la personne que l’on risque de devenir. Alors bien sûr on pense à Larry Clark, à Kevin Smith ou encore à Gus Van Sant pour cette manière si singulière de croquer des personnages plus vrai que nature. Mais là ou Jonah Hill emporte tous les suffrages c’est parce qu’il évite en plus à son film de tomber dans la mièvrerie et la fibre romantico-nostalgique de cette décennie pré-internet et laisse plutôt place aux moments de vies sincères, curieux, naïfs, lumineux et tout autant interrogatifs, planants, embués et/ou hébétés. Sensible et sans fioritures et sur fond d’air initiatique, 90’s marque donc les esprits par son ton aussi rare que précis tout en se plaçant parfaitement comme la contre-programmation idéale face aux éternels héros tout en lycra et CGI. Bref, ne cherchez pas plus loin, le vrai héros de ce mois d’Avril 2019 a 13 ans et trimballe son sort et sa liberté sur une planche de skate au son des Pixies, Cypress Hill et autres Bad Brains.