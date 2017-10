Festival de la Roche-sur-Yon 2017: le bilan !

FilmDeCulte a, pendant une semaine, couvert en direct le Festival de la Roche-sur-Yon. Bilan de cette 8e édition toujours aussi éclectique, curieuse et enthousiasmante.

C'est le film d'animation chinois Have a Nice Day qui a remporté la compétition de cette 8e édition du Festival de la Roche-sur-Yon. Voilà un gagnant idéal tant il incarne les qualités de cet excellent festival : étonnant, ambitieux et s'adressant à tous les publics. On avait déjà noté l'an passé le très grand éclectisme de sa programmation et ce fut à nouveau le cas cette année. L’éclectisme à la Roche-sur-Yon ne se retrouve pas seulement dans les différents genres de films, mais aussi dans le différents formats : soirée de clips contemporains choisis pour leur mise en scène et leur qualités cinématographiques, et bien sûr l'invité d'honneur David OReilly, qui fait tout sauf du cinéma à proprement parler - du graphic design, des courts d'animations ou des jeux vidéos... L'exposition dont il a fait l'objet est la première en France et sa rétrospective a permis notamment de voir le très rare The Agency, craquage dada, surréaliste et punk absolument hilarant.

C'est d'ailleurs lors de la rencontre en public avec David Oreilly que Paolo Moretti, directeur du festival, a eu cette formule, évoquant « l'image en mouvement au sens le plus large ». Voilà qui résume bien cette édition du festival, à l'image d'une compétition comprenant donc de l'animation chinoise mais aussi un mélodrame queer (Call Me By Your Name), un thriller ludique (Gemini), une chronique sociale (Sollers Point) ou un drame aux portes de l'abstraction (Winter Brothers). Différents genres qui témoignent d'une approche curieuse et généreuse du cinéma. La large majorité de ces films sont présentés en première française, ce qui à la fois donne de l'importance à la Roche-sur-Yon dans l'agenda des festivals, mais révèle aussi un vrai travail de recherche – il ne s'agit pas ici d'un simple panorama d'avant premières.

Cette recherche, et c'est ce qui rend le festival excitant, ne s'impose pas de limites. La section Nouvelles vagues, dédiée aux films « qui ont le goût du risque », est peut-être la plus précieuse : cette année, elle a mis en valeur des films aussi audacieux et accomplis que le documentaire Taste of Cement qui présente de la manière la moins conventionnelle qui soit le sort de Syriens exilés, l'expérimental Manifesto et sa myriade de Cate Blanchett ou encore des films aussi déroutants que Flesh and Blood ou Quality Time. Ce geste ne s'arrête pas au cinéma d'auteur : l'une des particularité de la Roche-sur-Yon est de traiter avec une même envie le cinéma plus commercial. On a pu donc voir ce qu'on ne voit jamais : du blockbuster russe, du thriller teen thaïlandais, de la comédie chinoise. Quitte à brouiller les pistes avec des films qui ont des apparences grand public comme A Ghost Story et qui emmènent le public ailleurs. On espère que le festival nous emmènera aussi loin l'an prochain !

NOS ENTRETIENS

Intéresser à la fois le public et les professionnels - notre entretien avec Paolo Moretti, programmateur du festival

Le dialogue est une image, l’émotion est une narration - notre entretien avec Hlynur Palmason, réalisateur de Winter Brothers

Les gens ont pensé que j'avais une crise cardiaque, avec du recul j'ai trouvé ça assez drôle - notre entretien avec Daan Bakker, réalisateur de Quality Time

COMPÉTITION INTERNATIONALE

Call Me By Your Name de Luca Guadagnino

Chien de Samuel Benchetrit

L’Échappée belle de Paolo Virzì

Gemini d’Aaron Katz

Have a Nice Day de Liu Jian

Sollers Point de Matthew Porterfield

Winter Brothers de Hlynur Pálmason

COMPÉTITION NOUVELLES VAGUES

Flesh and Blood de Mark Webber

La Vendedora de fosforos d’Alejo Moguillansky

Manifesto de Julian Rosefeldt

Quality Time de Daan Bakker

Taste of Cement de Ziad Kalthoum

The Rules for Everything de Kim Hiorthøy

SÉANCES SPÉCIALES

3 Billboards, les panneaux de la vengeance de Martin McDonagh

A Ghost Story de David Lowery

Ex Libris – The New York Public Library de Frederick Wiseman

PERSPECTIVES

Battle of the Sexes de Valerie Faris & Jonathan Dayton

Borg / McEnroe de Janus Metz

Contes de juillet de Guillaume Brac

Diane a les épaules de Fabien Gorgeart

Lucky de John Carroll Lynch

VARIÉTÉ

Bad Genius de Nattawut Poonpiriya

Kung Fu Yoga de Stanley Tong

Pris au piège d’Álex de la Iglesia

Un grand merci à Karine Durance et à l'équipe du festival.

Le site officiel

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !