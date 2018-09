THE SEVEN-UPS : un classique du polar en coffret Blu-ray

"Buddy est un policier non conformiste. Efficace, il emploie les méthodes de ses ennemis, les gangsters, pour lutter contre eux."

C'est avec ce pitch simple et direct que Wild Side nous balance ce coffret Collector Blu-ray + DVD + Livret (rien que ça) de THE SEVEN-UPS, un polar réalisé par Philip D'Antoni. Pas un inconnu celui-là puisque s'il est ici réalisateur, il a aussi oeuvré à la production de Bullitt de Peter Yates et French Connection de William Friedkin. Autant dire qu'il a été à bonne école et que sa seule réalisation s'inscrit dans une sorte de trilogie du polar urbain et violent.

Le coffret est au diapason puisqu'il propose : - le Blu-ray du film (103’) - le DVD du film (99’) - le livret exclusif écrit par Philippe Garnier avec photos d’archives (180 pages) - Introduction de Philip D’Antoni - « The Seven-Ups Connection » : interview de Philip D’Antoni - « A Tony Lo Bianco Type » : interview de Tony Lo Bianco - « Real to Reel » : interview de Randy Jurgensen (conseiller technique) - « Cut to The Chase » : documentaire sur la célèbre course-poursuite - « The Anatomy of A Chase » : making of d’époque

