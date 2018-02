HAPPY END : gagnez 2 blu-ray

On ne compte plus le nombre de sélections cannoises de Michael Haneke : Funny Games, Caché, Le Ruban blanc, Amour, Code inconnu, La Pianiste... Quant aux récompenses, ça file le tournis : deux palmes d'or, un grand prix, un prix de la mise en scène, un prix d'interprétation féminine... Forcément, vient un moment où il ne peut que revenir bredouille (un peu comme les Dardenne ou les Coen). C'est ce qui est arrivé à ce Happy End, qui n'aurait pas démérité au palmarès.

Six mois plus tard, on aura la possibilité de vérifier si c'était mérité ou pas, puisque c'est en Blu-ray (et DVD / VOD) que revient le dernier opus du cinéaste autrichien. Edité par TF1 Studio, agrémenté d'un making of et d'une master class, cet "Instantané d’une famille bourgeoise européenne" se doit d'être (re)découvert absolument (comme tous les films du réalisateurs).

