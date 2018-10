Sorties Blu-ray, sorties salles, séquelle (d’Halloween), concert… le mythique John Carpenter est à l’honneur en ce deuxième semestre. C’est l’occasion de nous attarder sur l’un de ses films les plus emblématiques de sa carrière, le nom moins mythique Les Aventures de Jack Burton dans les griffes du Mandarin, chef d’œuvre incompris lors de sa sortie en salles, échec commercial qui conduisit Carpenter à fuir un temps les grosses machines hollywoodiennes. Heureusement, le public a fini par redécouvrir ce film en vidéo et lui offrir enfin le succès qu’il méritait, l’élevant au statut envié de film culte (comme à peu près tous les Carpenter, donc). Il ne manquait plus qu’une belle édition Blu-ray en France pour lui faire honneur, et c’est justement L’Atelier d’images qui s’y colle, via une campagne de financement participatif qui se termine dans six jours. Il reste donc peu de temps pour commander votre exemplaire de la Big Trouble Edition, en édition limitée, ainsi qu’un tas d’autres choses (le vinyle, les bandes-dessinées, etc.), en cliquant ici.