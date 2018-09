FOREVER MY GIRL : gagnez 4 DVD

Le jour du mariage, Liam quitte son amour de jeunesse, Josie…Huit ans plus tard, il est devenu une star de la chanson. Quand il apprend qu’un ami d’enfance a eu un accident mortel, il quitte sa tournée et revient dans sa petite ville natale pour assister aux funérailles. Il revoit alors Josie pour la première fois depuis leur séparation. Liam découvre avec surprise qu’elle est maintenant mère d’une adorable jeune fille de 7 ans…

Adapté du best-seller de Heidi McLaughlin, Forever my girl est un petit bijou de comédie romantique qui réunit le ténébreux Alex Roe (La 5ème vague, Rings) et Jessica Rothe, qui jouait la copine d’Emma Stone dans La La Land.

Ce film inédit en France sort en DVD le 26 septembre dans le cadre d'un partenariat entre Koba Films et L'Atelier d'Images. Et à cette occasion, on vous propose d'en gagner 4 exemplaires ! Pour cela, il suffit de jouer à notre concours en cliquant ici. Que les 4 meilleurs gagnent !