LIVRE: sortie de Punisher, l'histoire secrète

Nul doute qu’avec les sorties Blu-Ray du Scorpion rouge (Carlotta Films), Punisher (Factory des films), Un flic à la maternelle 2 (en import), et celle de ce livre, il s’agit bien d’une année faste pour les fans du géant suédois. Il était temps, après une filmographie certes en dents de scie, dans laquelle ne surnagent que quelques films (et rarement les plus récents), mais sur laquelle il faudra bien un jour se pencher, Dolph ayant toujours pris soin de choisir ses films, de faire plaisir à ses fans, et de faire rebondir sa carrière (qui navigue de John Woo aux frères Coen, en passant par Roland Emmerich, William Gibson ou John Sayles). Forcément, publier un livre sur un « nanar » tel que Punisher peut sembler complètement disproportionné… C’est oublier justement que ce film, sur lequel pas mal de magazines se paluchaient lors de sa sortie (ils ont tendance à l’oublier), est très loin de la réputation qu’il se coltine parfois, devançant sans peine une bonne partie des films de super-héros sortis depuis, certains lui empruntant même quelques idées. Livre mérité, donc, amplement, d’autant que l’auteur, qui plus est collaborateur de Dolph Lundgren, livre une mine de détails, de citations, d’anecdotes plus passionnantes les unes que les autres, et qu’il prend soin d’inscrire dans une époque, celle de la fin des années 80 qui voyait déjà la mort d’une certaine idée de cinéma. Ainsi, dans ce livre, ce sont Menahem Golan, Stan Lee, Stallone, Van Damme, Chuck Norris, Michael Dudikoff, qui se croisent pour dépeindre un panorama complet de la glorieuse série B américaine, telle qu’on pouvait encore la voir sur nos écrans de cinéma, chose impensable aujourd’hui. Punisher : L'histoire secrète se veut ainsi autant livret de tournage, revenant également sur la sortie sabordée du film et sur l’amertume de Lundgren, qu’un portrait de son époque, que l’on feuillette donc avec nostalgie. On a oublié de vous l’offrir à Noël ? Balancez donc vos cadeau et foncez l’acheter vous-même. Et avec la monnaie offrez-vous donc aussi le Blu-Ray du film !