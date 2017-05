Découvertes FilmDeCulte: Entretien avec Alankrita Shrivastava

Troisième temps fort de notre focus dédié aux découvertes du cinéma mondial: l'Indienne Alankrita Shrivastava signe avec Lipstick Under My Burkha un portrait culotté de quatre personnages féminins ayant pour point commun de vouloir s'affranchir de la tradition qui les étouffe. Lipstick Under My Burkha a fait fulminer les censeurs en Inde, et a remporté le Grand Prix au dernier Festival de Films de Femmes de Créteil. Entretien avec une voix singulière.

Comment est né Lipstick Under My Burkha ?

En tant que femme, je ne me sens pas totalement libre. Quelque chose en moi me retient. Je ne peux pas dire que j'ai grandi dans une grave absence de liberté, et pourtant aujourd'hui, cette liberté me fait défaut. Je voulais explorer ce sentiment à travers des personnages issus de milieux différents. A travers des personnages dont la liberté est malmenée par des contraintes extérieures. Ces quatre personnages aux vies secrètes ont en quelque sorte émergé dans mon esprit. C’était le point de départ du film.

Lipstick Under My Burkha traite de sujets sérieux, mais c’est aussi un film qui peut être drôle. Dans quelle mesure estimez-vous que l’humour peut être un moyen de traiter de sujets sombres ?

Les gens pensent que je suis drôle. Moi, pas du tout. Mais je trouve que la vie peut être drôle dans des circonstances où elle devrait être traitée avec sérieux. Je pense qu’il y a quelque chose d’intrinsèquement drôle dans les moments les plus tragiques.

Quand la vie devient vraiment difficile, on a tendance à en rire plus qu’à en pleurer. On doit continuer de vivre, quelle que soit la situation. On rit et on sourit en traversant les tragédies, précisément pour y survivre. L’humour est un outil formidable pour traiter de sujets sombres. La noirceur fonctionne bien mieux avec une tranche d’humour. Je pense aussi qu’il peut y avoir un fond tragique dans l’humour, et ça aussi c’est un outil précieux pour raconter une histoire.

Si les gens rient d’abord puis se rendent compte de la nature tragique du sujet, c’est merveilleux. Mais je n’aime pas “prévoir” une comédie. La comédie doit surgir d’une situation et de la façon de réagir du personnage. Je ne fais que capter ce travail du comédien.

Comment avez-vous trouvé vos actrices et comment avez-vous travaillé avec elles sur des thèmes qui peuvent être controversés ?

Mes actrices sont des femmes courageuses. Elle se sont montrées totalement ouvertes, intrépides et honnêtes vis-à-vis de ce qu’elles avaient à jouer. J’aime être bien préparée avant de tourner. Alors nous avons beaucoup travaillé en amont. Nous avons monté un workshop, nous avons fait des lectures, des répétitions. C’est durant ce processus que nous avons étudié différentes approches de chaque scène, le ton pour chaque interprétation...

Je pense qu'aucun de nous n'a eu le sentiment de participer à un film qui pourrait être sujet à controverse. Nous pensions surtout que nous faisions un film plus honnête vis-à-vis des femmes que d'autres films indiens. On ressentait quelque chose de spécial pour ces personnages plus complexes, voilà tout.

Comment avez-vous abordé la mise en scène de ce film avec votre directeur de la photographie, Akshay Singh ?

Akshay et moi-même avons collaboré sur toutes mes réalisations. Il a travaillé également sur mon premier long métrage. Par conséquent, nous avons une bonne alchimie. Je crois qu'il comprend instinctivement ce que je veux sans qu'on n'ait à tout expliquer. Nous nous référencions à quelques films et images, pour être sûrs que nous étions d'accord. Nous discutions de l'approche générale, nous nous sommes mis d'accord pour que la mise en scène soit dénuée de gimmick, pas sur-éclairée. Tout devait sembler authentique. L'une des décisions les plus importantes était que nous devions tourner sur place et pas dans des décors. On a fait beaucoup d'effort pour trouver des lieux qui soient authentiques là aussi. La mise en scène devait aussi exprimer un sentiment de claustrophobie. Un sentiment qui devait permettre également de s'attacher et comprendre intimement les personnages.

Il fallait également que nous soyons proches physiquement des personnages, du coup nous avons plus particulièrement utilisé un objectif grand angle pour les filmer. Nous savions que ce ne serait pas l’option la plus flatteuse pour les regarder, mais ça nous semblait plus réel en compensation. Nous nous sommes limités sur les zooms, nous ne voulions pas d’une atmosphère trop rêveuse, ou qui embellisse trop. De la caméra à l’épaule, peu de travelling, pas trop d’éclairage artificiel. Sur les couleurs, nous avons essayé d’éviter le blanc. On a laissé à l’image une profusion de couleurs. En somme, je pense que c’est l’histoire en elle-même qui a dicté le style visuel du film.

Avez-vous de nouveau projets ?

Je suis avant tout préoccupée par des histoires qui mettent en scène les vies intérieures complexes de personnages féminins. Des histoires sur des femmes qui trouvent la force, la liberté et le bonheur au plus profond de leurs vies. C’est le genre d’histoires que je développe. Je vais peut-être aussi adapter un livre de Virginia Woolf plus tard cette année. Et c’est une perspective qui m’enthousiasme beaucoup ! Je travaille également sur un film à propos d’un mariage compliqué, raconté du point de vue de l’épouse. C’est un scénario qui représente un vrai défi.

Entretien réalisé le 23 avril 2017.

