La Route sauvage

La Route sauvage

De

Éditeur : Ad Vitam

Zone 2

Nombre de disques : 1

Durée : 2h01

Sortie : 16/10/2018

Charley Thompson a quinze ans et a appris à vivre seul avec un père inconstant. Tout juste arrivé dans l’Oregon, le garçon se trouve un petit boulot chez un entraineur de chevaux et se prend d’affection pour Lean on Pete, un pur-sang en fin de carrière. Le jour où Charley se retrouve totalement livré à lui-même, il décide de s’enfuir avec Lean on Pete, à la recherche de sa tante dont il n’a qu’un lointain souvenir. Dans l’espoir de trouver enfin un foyer, ils entament ensemble un long voyage…

AU PETIT TROT

Voici un film curieux, récompensé au dernier Festival du cinéma européen des Arcs, alors qu'il est profondément inscrit dans un genre cinématographique américain : le road-movie initiatique. On pense bien sûr à L'Attrape-coeur de J.D Salinger ou aux Aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain, deux références évidentes. Néanmoins ne vous attendez pas à un long voyage à cheval à travers les Etats-Unis. La traversée commence au bout de 50 minutes et s'arrête brutalement lors de la scène choc du film. Si La Route sauvage n'atteint pas les sommets émotionnels de 45 ans(voyez-le), cela reste du bel ouvrage - superbe composition des plans, utilisation parfaite de la musique, fluidité de la narration. Après, c'est un peut-trop trop "appliqué" et trop conscient de sa (fausse) simplicité dans la recherche d'une forme qui reflèterait la mélancolie de son personnage principal, mais en refusant de sur-dramatiser le récit, pourtant bien chargé en péripéties, La Route sauvage trouve son rythme et révèle sa beauté.