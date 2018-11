Au poste !

Notez ce film

Au poste !

De

Éditeur : Diaphana

Zone 2

Nombre de disques : 1

Durée : 1h13

Sortie : 14/11/2018

Note du film : De Dupieux Quentin Éditeur : DiaphanaZone 2Nombre de disques : 1Durée : 1h13Sortie : 14/11/2018

Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue, entre un commissaire et son suspect.

COMPOSEZ LE 17 !

Aussi fou que cela puisse paraitre Au poste ! est le premier film 100% français de Quentin Dupieux alors que le bonhomme en est quand même à son 6e. Un retour tardif dans ses pénates pour mieux y poser enfin et définitivement ses valises ? C’est tout le mal qu’on se souhaite en tant que spectateurs fidèles de son cinéma. Car oui, qu’on aime ou pas son style et son univers, Dupieux est un cinéaste rare qu’il faut chérir et qu’il ne faut pas laisser (re)partir tant il se démarque des autres faiseurs maison à la vision vide mais qui trustent malheureusement le haut de la production grand public insipide. Suivez mon regard ! Au poste ! donc. Avec l’absurde comme étendard et le non-sens comme profession de foi, Dupieux nous invite aujourd’hui à devenir spectateur d’une nouvelle œuvre comme lui seul en a le secret. Un interrogatoire ubuesque, une joute entre deux comédiens en très grand forme (Poelvoorde et Ludig) épaulés par une galerie tout aussi à l’aise avec l’univers décalé du papa de Rubber, il n’en fallait pas plus pour faire ressurgir tout un pan du cinéma hexagonal dans notre esprit et le voir se faire tordre par l’homme de la situation. Parce qu’en plus de l’affiche directement inspirée par celle de Peur sur la ville de Verneuil avec Belmondo, Au poste ! convoque surtout les souvenirs de Garde à vue et de Buffet froid, deux pièces maitresses du 7e art hexagonal. Le film de Miller pour le contexte, le film de Blier pour l’atmosphère. Bref, un mélange des genres qui ne pouvait donner qu’un cocktail de folie. Et avec ses 1h13 au compteur Au poste ! ne fait pas dans le gras, ne cherche pas à se remplir coûte que coûte sous peine de créer du mou dans un métrage au rythme millimétré. Vous en vouliez plus ? Vous n’en aurez pas parce que le film n’en a pas besoin. Avec Réalité Dupieux tient donc ici son meilleur film, le mieux dialogué, le plus concis, le moins brouillon mais surtout le plus grand public. Et ça c’est peut-être la plus belle preuve d’amour qu’il pouvait nous offrir.