Le Noël de l'horreur

Quatre films pour le pire de Noël. Chefs d'oeuvre ou nanars, chantés ou sanglants, FilmDeCulte vous propose, en quatre pépites, de célébrer un autre Noël...

BLACK CHRISTMAS

Bob Clark, 1974

Noël, un campus universitaire du Canada. Dans la résidence des filles, Jessica, Barbie, Phyllis et Clare sont réunies pour passer les fêtes ensemble loin de leur famille. D'étranges appels téléphoniques troublent bientôt la quiétude de leur soirée, jusqu’à la brusque disparition de Clare. Bientôt, les disparitions se multiplient et les filles font appel à la police, sans se douter que la menace provient de l'intérieur-même de la maison, où le tueur a pris ses quartiers…

J'AI RENCONTRE LE PERE NOËL

Christian Gion, 1984

Les parents du jeune Simon ont été enlevés en Afrique et le gouvernement n'a pas répondu à l'ultimatum posé par les ravisseurs voici quelques mois. Alors que Noël approche et que les enfants préparent leurs listes de cadeaux, Simon n'a qu'un seul souhait dans sa lettre au Père Noël : retrouver ses parents. À l'occasion d'une visite de l'aéroport de Roissy, Simon fausse compagnie à son institutrice et embarque avec son amie Élodie dans un avion à destination de Rovaniemi où, d'après leur institutrice, habite le Père Noël ...

DOUCE NUIT, SANGLANTE NUIT

Charles E. Sellier Jr., 1984

Traumatisé par le meurtre de ses parents lors d'un réveillon de Noël, le jeune Billy est recueilli dans un orphelinat dirigé par des nonnes sadiques qui vont le brutaliser pendant des années. Devenu adolescent, Billy doit se déguiser en père Noël pour le magasin de jouets où il travaille. Cela va déclencher chez lui une fureur dévastatrice et sanglante.

L'ETRANGE NOËL DE MR JACK

Henry Selick, 1993

Lassé de son statut de Pumpkin King, Jack Skellington a d’autres aspirations que de fêter Halloween encore et encore. Quand par hasard il découvre Christmas Town, il saisit l’opportunité et s’improvise Père Noël...

