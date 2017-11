Le Musée des merveilles - le livre

Alors que Le Musée des merveilles réalisé par Todd Haynes vient de sortir au cinéma, retour sur le roman qui l'a inspiré et qui est réédité en librairie.

CONTE MERVEILLEUX

Brian Selznick, auteur du roman Le Musée des merveilles et star de l'édition, n'est pas un inconnu des cinéphiles. Avant l'adaptation réalisée par Todd Haynes et qui est actuellement visible en salles, Selznick avait été transposé - excusez du peu - par Martin Scorsese avec Hugo Cabret il y a six ans. Haynes, Scorsese : deux cinéastes avec une vraie patte visuelle adaptant un auteur pour qui l'image importe autant que les mots.

Le Musée des merveilles raconte l'histoire de deux enfants, à deux époques différentes. L'une de ces histoires, celle de Rose en 1927, est racontée en images, tandis que celle de Ben en 1977, est racontée avec des mots. Chez Selznick, tout est narration : l'histoire qu'on raconte de manière classique au même titre que celle muette et illustrée. Dans Le Musée..., l'alternance entre images et texte imprime un tempo particulier comme autant de pauses sensibles, contemplatives et poétiques dans le récit. Dans notre critique du film, nous évoquions un conte explorant toutes les possibilités du cinéma et de ses moyens narratifs, du cinéma muet au cinéma d'animation. Cette idée est déjà au cœur du livre qui explore les différents possibles d'un récit, écrit ou crayonné.

Si l'ADN du roman est reconnaissable dans le long métrage de Todd Haynes, c'est également grâce à l'implication de Selznick qui en signe le scénario (ce qui n'était pas le cas du Scorsese, écrit par John Logan). On y retrouve ce qui peut parler à un jeune public comme à des lecteurs adultes : un conte émouvant en même temps qu'un challenge narratif - une très belle réussite hautement recommandable.