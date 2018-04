Dictionnaire amoureux du Festival de Cannes

Le Festival de Cannes... derrière les projecteurs : "Il y a les films, les évènements, les palmarès. Il y a l'air du temps. Les stars que j'ai aimées et dont je tire le portrait - personnel, artistique, réel, rêvé. Il y a les metteurs en scène venus de partout, et qui me sont proches. Les pays, les écoles, les genres. La presse. Les photos. Les jurys, les discussions, les rires. Les pleurs aussi. Il y a la palme d'or. Il y a les fêtes, les surprises, les polémiques, les excentricités. Il y a les festivaliers, tout ce monde mystérieux du cinéma que le public envie et auquel chacun voudrait appartenir. Ce dictionnaire amoureux conte le roman vrai du plus grand festival de cinéma au monde, et en révèle quelques secrets. Tour à tour historien, romancier, diariste, commentateur, j'ai souhaité témoigner de ces moments tragi-comiques qui forment la folle aventure du Festival. J'aimerais que le lecteur se coule dans l'esprit d'un sélectionneur, d'un juré, d'un critique, d'un cinéaste, et suive en coulisses le spectacle inouï de ces années éblouissantes."

Qui de mieux placé que Gilles Jacob pour constituer ce Dictionnaire amoureux du Festival de Cannes ? Délégué général à partir de 1978 puis président à partir de 2001, Gilles Jacob a laissé sa marque sur le festival, d'abord en ouvrant davantage sa sélection aux cinéastes du monde entier (quand auparavant celle-ci faisait davantage l'objet de décisions politiques), ensuite grâce à ses créations comme la section alternative Un Certain Regard ou la Caméra d'or récompensant le meilleur premier film.

Ce Dictionnaire amoureux du Festival de Cannes revient en plus de 250 entrées sur ce qui fait l'essence du festival : son prestige et ses secrets, ses codes et ses fêtes, ses entourloupes pour obtenir un film et ses séances agitées, ses stars et ses réalisateurs. L'ouvrage a beau être un dictionnaire revenant sur des décennies de festivals, il n'est pas figé dans le passé : on aborde ici autant d'anciens cinéastes parfois moins mis en lumière aujourd'hui que des figures du cinéma contemporain. On y croise Miklos Jancso comme Maren Ade, Bo Widerberg comme Naomi Kawase, le dictionnaire proposant une vision vivante et curieuse du festival et du cinéma qui y est célébré : c'est un regard sur le passé, mais aussi sur le présent.

Il y a, ici, peut-être moins d'anecdotes croustillantes que dans son précédent La vie passera comme un rêve, paru en 2009 (à l'image du récit dantesque des délibérations houleuses du jury présidé par Isabelle Adjani). Ce qui marque avant tout dans ce dictionnaire, c'est un ton d'une bienveillance qui n'est pas dupe et qui sait mettre les points sur les i avec élégance. A la différence du récent Sélection officielle de Thierry Frémaux, Jacob fait davantage de place au cinéma mondial hors Hollywood (notamment l'Asie) ainsi qu'aux réalisatrices. Il analyse finement certains points sensibles du festival comme ses rapports avec la critique – un sujet qui pourrait devenir très chaud lors de la prochaine édition. Par dessus tout, on a le sentiment en dévorant cet ouvrage-somme de lire non seulement un dictionnaire amoureux du Festival de Cannes, mais aussi amoureux du cinéma en général. Une lecture qui donne envie de voir et revoir encore plus de films et que l'on vous recommande !