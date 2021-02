Festival de Gerardmer 2021 : Sputnik

Notez ce film

Sputnik

Russie, Fédération de, 2020

De

Durée : 1h54

Sortie : 24/02/2021

Note FilmDeCulte : Russie, Fédération de, 2020De Egor Abramenko Durée : 1h54Sortie : 24/02/2021

Suite à un mystérieux incident dans l'espace, la mission de Constantin prend une tournure dramatique : son vaisseau se crashe, et son acolyte meurt dans d'inquiétantes circonstances. Mais plus étrange encore, Constantin semble ne se souvenir de rien. Il est alors amené dans un centre militaire ultra-confidentiel pour suivre une série de tests afin de faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé durant la mission. Constantin n'est pas revenu seul, quelque chose sommeille en lui. Quelque chose qui pourrait tous les mettre en danger...

мы пришли с миром

A travers son résumé, on pourrait croire que derrière Sputnik se cache un de ces nombreux enfants illégitime d’Alien, une sorte d’héritier bâtard du film matriciel de Sir Ridley Scott, comme il en pullule chaque année, mais qui n’arrivent que très rarement à sa cheville (souvenez-vous du peu fameux Life – origine inconnue et du très nauséabond Apollo 18 pour ne citer que quelques exemples récents). Mais très vite, Sputnick se démarque de son illustre aîné pour arriver à composer quelque chose de plus personnel, à créer sa propre identité, sa propre mythologie. Parce que sans non plus révolutionner le genre, ce premier film d’Egor Abramenko trouve assez vite sa propre voie et trace sa route tranquillement en se ménageant suffisamment de ressorts pour devenir ce projet correct et assez solide qui tient la route, ce petit film de SF horrifique droit dans ses bottes et qui ne prend pas ses spectateurs pour des jambons en leur proposant un produit faisandé et sans personnalité. Après on pourra peut-être reprocher au film d’être un poil long pour ce qu’il a à raconter, et qu’un léger recentrage aurait permis d’insuffler un peu plus de force à l’ensemble mais ça serait chercher la petite bête… Bref, Sputnik arrive donc à être ce projet tout ce qu’il y a de plus honorable qui trouve son salut grâce à une personnalité qui lui est propre et à une réalisation sincère qui a su digérer ses influences pour mieux lui offrir un écrin composé de certaines idées neuves et autres rebondissements qui ne sont pas de vulgaires copié/collé et qui propose même un xénomorphe un tantinet plus fouillé qu’à l’accoutumé. En ces temps de produits de consommation tous plus prémâchés les uns que les autres, Sputnik arrive donc à se démarquer et à tirer son épingle du jeu avec une certaine assurance. Et ça, c’est déjà pas mal…