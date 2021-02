Festival de Gerardmer 2021 : Possessor

Possessor

Canada, 2020

Durée : 1h42

Tasya Vos est agente au sein d’une organisation secrète utilisant une technologie neurologique qui permet d’habiter le corps de n’importe quelle personne et la pousser à commettre des assassinats aux profits de clients très riches.

Après Antiviral, le fils Cronenberg poursuit son chemin dans le sillon du body horror creusé par son père, dont il partage certains des thèmes comme la transformation et la maladie, ou plus exactement l'infection ici, en proposant un postulat pour le moins intrigant dans les promesses qu'il présente. Malheureusement, le film peine à exploiter réellement le trouble inhérent à son concept, qui aurait pu offrir une introspection et une ambigüité dignes de l’œuvre de Phillip K. Dick, et gaspille un excellent point de départ sur son récit d'une simplicité de plus en plus décevante au fur et à mesure qu'il progresse. Ce n'est même tant que le récit soit convenu ou attendu, c'est qu'il ne semble même pas intéressé par l'effort de faire plus qu'un cheminement le plus basique possible avant d'en arriver à la fin où réside vraisemblablement le propos qui intéressait le cinéaste. Toutefois, cette conclusion sonne creux tant la problématique ne s'est pas incarnée dans le récit. Reste une bonne ambiance par moments et quelques images fortes.