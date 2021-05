Oxygène

Une jeune femme se réveille seule dans une unité cryogénique. Elle ne sait plus qui elle est, ni comment elle a pu finir enfermée dans une capsule de la taille d'un cercueil. Tandis qu'elle commence à manquer d'oxygène, elle va devoir recomposer les éléments de sa mémoire pour sortir de ce cauchemar.

Après deux excursions mal accueillies dans un fantastique plus dramatique, Alexandre Aja renoue suite à Crawl avec le thriller de genre high concept mais le résultat ne témoigne pas de la même efficacité, que ce soit dans la mise en scène ou l'écriture. Le découpage de l'introduction est plutôt habile. Ce montage et cet éclairage qui agressent la rétine, la multiplication intelligente de gros plans qui accentue l'enfermement, avec cette main qui se dégage enfin et le travelling arrière qui agrandit le cadre, libère...mais par la suite, la caméra prend trop ses aises, devient trop ample et se balade dans cette capsule un peu trop librement. Par souci de dynamisme, le réalisateur sacrifie la tension. Il est difficile par conséquent de ressentir la claustrophobie pourtant nécessaire à ce postulat par la suite et donc de se sentir impliqué dans ce récit qui peine à intéresser. La structure se fait des plus répétitives, enchaînant les séquences où la protagoniste demande à l'intelligence artificielle d'appeler untel ou de calculer ceci ou cela, finissant d'en faire une béquille multi-fonctions fatigante à la longue. Un artifice qui ne représente pas l'unique facilité du film comme en témoignent ces flashbacks toujours opportuns, jusqu'à être déclenchés n'importe comment (l'héroïne s'inflige délibérément de la douleur pour les invoquer, WTF?) et à se faire incroyablement précis (le numéro de l'autre capsule aperçu sur une fiche). Toutefois, le pire reste l'avalanche de twists que le scénario abat désespérément pour combler le vide mais qui s'avèrent tous prévisibles. Ainsi, malgré une nouvelle belle composition de Rob, le film étouffe toute émotion. On est loin d'un Gravity. On est même loin d'un Buried.