Nominations Oscars 2017: les gagnants et les perdants

Les nominations aux Oscars viennent d'être dévoilées. Quels sont les gagnants et les perdants à ce stade ? Gros plan.

MEILLEUR FILM

Il n'y a pas eu de surprise majeure dans la catégorie principale. Le nombre de films nommés étant aléatoire (entre 5 et 10 films), le suspens se jouait surtout là : y aura t-il assez de sièges pour tous les candidats principaux de l'année ? Le seul oubli, parmi les oscarisables, pourrait être Jackie (qui reçoit 3 nominations en tout). Mais si la nomination de Natalie Portman paraissait assurée, le buzz ne semblait pas avoir porté le film aussi fort que ses concurrents pour la catégorie reine. En parlant de royauté, le couronnement de La La Land ne semble plus être qu'une formalité : avec 14 citations, la comédie musicale fait carton plein et égale le record de nominations de Titanic et Eve. Autre fait marquant de ces nominations: un an après #OscarsSoWhite, trois films ayant des Afro-Américains pour personnages principaux ont été retenus – un record historique. L'industrie a t-elle changé ? Probablement pas encore, mais les votants n'ont cette fois pas oublié trois candidats logiques à la nomination : un grand chéri de la presse (Moonlight), une adaptation théâtrale par un acteur adoré (Fences) et un crowdpleaser qui caracole en ce moment-même au box-office (Les Figures de l'ombre). Le buzz s'est un temps interrogé sur Deadpool, un film au genre anti-Oscar mais qui a taillé sa route aux nominations des différentes guilds. Le même buzz s'est rapidement éteint autour de Silence de Scorsese, dont l'absence dans cette catégorie était attendue. Reste le cas Nocturnal Animals, mais sa forte présence aux Golden Globes ressemblait déjà à un microclimat – de là à dire que les cadeaux dont les votants ont été arrosés par l'équipe de Tom Ford (et qu'ils ont dû rendre) a joué...

Meilleur film

"Comancheria"

"Fences"

"Les Figures de l'ombre"

"La La Land"

"Lion"

"Manchester by the Sea"

"Moonlight"

"Premier Contact"

"Tu ne tueras point"

MEILLEUR REALISATEUR

Ce devait être les nominations du renouvellement, à l'image de celles de la guild des réalisateurs. C'est le cas, moins un : Mel Gibson est parvenu à se glisser parmi les cinq cinéastes retenus, à la place de l'Australien Garth Davis qui était davantage cité dans les rumeurs pour son mélodrame Lion. Mais comme l'a commenté la grande prêtresse Oscars Sasha Stone au sujet de Gibson et de son drame guerrier : « Never underestimate the steak eaters! ». C'est une véritable rédemption pour Mel Gibson, pestiféré pendant des années et dont la dernière citation aux Oscars remonte à Braveheart, il y a une vingtaine d'années. Les quatre autres réalisateurs sont nommés pour la première fois dans cette catégorie, et étaient tous attendus.

Meilleur réalisateur

Denis Villeneuve, "Premier contact"

Mel Gibson, "Tu ne tueras point"

Damien Chazelle, "La La Land"

Kenneth Lonergan, "Manchester by the Sea"

Barry Jenkins, "Moonlight"

MEILLEURE ACTRICE

C'était la catégorie la plus chaude, et c'est effectivement celle qui a réservé le plus de surprises. De l'avis général, l'année côté actrices oscarisables était forte, et comptait au moins 8 solides favorites. Emma Stone et Natalie Portman ont semblé plus ou moins inévitables. Amy Adams complétait ce trio – las, l'actrice n'a pas été retenue pour Premier contact. C'est une énorme surprise pour plusieurs raisons : elle excelle dans le film (ce qui, on vous l'accorde, n'est pas nécessairement l'argument premier pour être nommé aux Oscars), celui-ci a largement été nommé - et donc aimé - par l'Académie (8 nominations) et Adams est une chérie des Oscars. L'actrice a été nommée 5 fois dont 4 en 6 ans entre 2009 et 2014. « You like me, you really like me », comme le dirait Sally Field. Mais pas encore assez pour la statuette. Autres oubliées : Annette Bening, au sujet de laquelle le running gag she's overdue rempile pour une année supplémentaire, ou Emily Blunt, qui était présente à des moments-clefs de la saison Oscars pour son succès commercial La Fille du train. Pendant ce temps, la reine Meryl obtient sa 317e nomination (probablement autant pour sa prestation que pour son vibrant discours des Globes). Malgré l'énorme amour critique, malgré son Globe, Isabelle Huppert reste une demi surprise car le film a été moins vu que ceux de ses concurrentes et il n'est pas vraiment Oscar-friendly. Autre (belle) surprise : Ruth Negga qui brille dans Loving mais le film semblait avoir peu de soutien.

Meilleure actrice

Isabelle Huppert, "Elle"

Ruth Negga, "Loving"

Natalie Portman, "Jackie"

Emma Stone, "La La Land"

Meryl Streep, "Florence Foster Jenkins"

MEILLEUR ACTEUR

C'est la catégorie sans surprise. Le buzz Tom Hanks pour Sully n'a jamais pris, et ces 5 acteurs étaient cités sur à peu près toutes les listes de pronostics depuis quelque temps. Une énorme surprise aurait pu venir de Ryan Reynolds pour le carton Deadpool (mais cela ressemble à tout sauf à une prestation Oscar) voire à Joel Edgerton pour sa performance chargée dans Loving. Surprise qui, visiblement, n'est pas arrivée.

Meilleur acteur

Casey Affleck, "Manchester by the Sea"

Andrew Garfield, "Tu ne tueras point"

Ryan Gosling, "La La Land"

Viggo Mortensen, "Captain Fantastic"

Denzel Washington, "Fences"