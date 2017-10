Les 8 films d'octobre

Quels sont les films à ne pas manquer en octobre ? FilmDeCulte vous propose sa sélection...

• Happy End de Michael Haneke (4 octobre)

Le nouveau Michael Haneke est un instantané d'une famille bourgeoise européenne. Le réalisateur glisse un caillou dans la chaussure avec ce retour intranquille vers ses films plus radicaux, et qui prend ici la forme d'une comédie très noire.

La critique





• Ouvrir la voix de Amandine Gay (11 octobre)

Ouvrir la voix est un documentaire sur les femmes noires issues de l'histoire coloniale européenne en Afrique et aux Antilles. C'est un témoignage passionnant, dense et édifiant sur le racisme qui mériterait d'être vu par le plus grand nombre.

La bande annonce (critique bientôt en ligne)





• Laissez bronzer les cadavres de Hélène Cattet & Bruno Forzani (18 octobre)

Des kilos d'or, un village paumé et des affrontements échevelés : les Belges Hélène Cattet et Bruno Forzani font à nouveau preuve d'une folle inventivité formelle qui donne le sentiment qu'un plan sans idée visuelle est un plan de perdu.

La critique





• The Square de Ruben Östlund (18 octobre)

Le conservateur d'un musée d'art contemporain va être confronté à une vive polémique née d'une exposition. L'art contemporain est observé comme un MacGuffin par le Suédois Ruben Östlund qui ausculte le contrat social et comment celui-ci est malmené – ici avec un humour mordant et une grande audace narrative. Palme d'or au dernier Festival de Cannes.

La bande annonce (critique bientôt en ligne)





• Au revoir là-haut de Albert Dupontel (25 octobre)

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Albert Dupontel adapte le prix Goncourt de Pierre Lemaitre avec ce film réussi et visuellement ambitieux.

La critique





• Corps et âme de Ildiko Enyedi (25 octobre)

Un homme et une femme sont mystérieusement liés par un rêve qu'ils partagent chaque nuit. Ours d'or à la dernière Berlinale, cette romance fantastique déjoue les attentes du « film de festival », porté par le regard singulier de sa réalisatrice.

La critique





• Leçons de classe de Jan Hrebejk (25 octobre)

Une prof sans scrupules se sert du pouvoir qu’elle exerce sur des parents inquiets de la réussite scolaire de leurs enfants pour leur extorquer services et cadeaux. Réalisme social, farce cruelle et terreur psychologique : Leçons de classe propose un étonnant mélange qui fait rire et trembler.

La critique





• Brooklyn Yiddish de Joshua Z. Weinstein (25 octobre)

Après le décès de sa femme, Menashé se bat pour la garde de son jeune fils Ruben qui lui est interdite par la tradition hassidique. Présenté à la rentrée en compétition à Deauville, Brooklyn Yiddish est un portrait sensible d'un personnage écrit avec nuances.

La critique





Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !