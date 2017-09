Les 8 films de septembre

Quels sont les films à surveiller en cette rentrée ? FilmDeCulte a fait le tri et vous suggère 8 longs métrages: critiques, bandes annonces et ITW...

• Dans un recoin de ce monde de Sunao Katabuchi (6 septembre)

Une famille japonaise est confrontée à la guerre, et au bombardement qui va toucher Hiroshima. Primé à Annecy et succès au box-office japonais, Dans un recoin de ce monde, en plus d’être un mélo poignant, offre une fine réflexion sur l’utilisation de l’animation et la représentation de la guerre.

• Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc de Bruno Dumont (6 septembre)

Jeannette, 8 ans, n’est pas encore Jeanne d’Arc mais veut déjà bouter les Anglais hors de France. Ne cherchez plus : vous ne verrez rien de plus dingue cette année que ce film punk et surréaliste sur les préoccupations théologiques d’une gamine qu’on croit connaître par cœur et qui regagne tout son mystère.

• Good Time de Ben & Joshua Safdie (13 septembre)

Connie va passer une nuit particulière à New York après un braquage qui a mal tourné. Les frères Safdie délaissent le mumblecore pour ce polar nocturne plus classique, une sympathique plongée dans la faune zarbi d’un New York nocturne avec Robert Pattinson.

• The Party de Sally Potter (13 septembre)

Une femme célèbre avec ses proches son accession à un poste de ministre. Mais la fête prévue réserve des surprises… Sally Potter signe une comédie politique noire et mordante qui va à toute allure, et dans laquelle brillent particulièrement Kristin Scott-Thomas et Patricia Clarkson.

• Faute d'amour de Andreï Zviaguintsev (20 septembre)

L’enfant d’un couple en train de se séparer disparaît mystérieusement. Cette disparition sert de MacGuffin pour Zviaguintsev qui livre un récit familial glacé comme reflet d’une société glaçante. Le film, visuellement puissant, a reçu le prix du jury au dernier Festival de Cannes.

La critique





• Kiss & Cry de Chloé Mahieu & Lila Pinell (20 septembre)

Le corps de Sarah, 15 ans, est mis à l’épreuve par ses entrainements de patin sur glace, mais ses désirs la détournent de ses ambitions sportives… Repérées à l’ACID, Chloé Mahieu et Lila Pinell signent un récit d’apprentissage qui trouve son équilibre subtil entre fiction et documentaire.

• Stupid Things de Amman Abbasi (27 septembre)

Le quotidien sous le choc d’un jeune garçon de l’Arkansas qui vient de perdre tragiquement son grand frère. Attention révélation : l’Américain Amman Abbasi livre un long métrage aussi poétique qu’hypnotique qui évoque le très bon souvenir du récent et majestueux American Honey d’Andrea Arnold.

• Un beau soleil intérieur de Claire Denis (27 septembre)

Isabelle, divorcée, un enfant, cherche un amour. Enfin un vrai amour. Claire Denis fait preuve d’une remarquable délicatesse avec ce récit amoureux visuellement superbe, dans lequel Juliette Binoche livre l’une des meilleures prestations de sa carrière.

