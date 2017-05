Les 7 films de mai

Quels sont les films à surveiller ce mois de mai ? FilmDeCulte a fait le tri pour vous: entretiens, critiques et bandes annonces...

• Bientôt les jours heureux de Alessandro Comodin (3 mai)

Tommaso et Arturo sont parvenus à s'enfuir et se réfugient dans la forêt. Des années plus tard, cette forêt est infestée de loups. De nos jours, Ariane y découvre un trou étrange. Vous vous sentez perdus ? Bientôt les jours heureux est en effet un film particulièrement déroutant, en forme de stupéfiante séance d'hypnose.

La critique

J'adore ces moments où l'on est perdu - notre entretien avec Alessandro Comodin





• Emily Dickinson, A Quiet Passion de Terence Davies (3 mai)

Emily Dickinson, A Quiet Passion fait le portrait, dans la Nouvelle-Angleterre du 19e siècle, de la poétesse américaine. Terence Davies déjoue avec audace et inventivité tous les pièges du biopic corseté à l'aide de bizarrerie, d’humour, de littérature, et d'une actrice exceptionnelle : Cynthia Nixon.

La critique





• Get Out de Jordan Peele (3 mai)

Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose filent le parfait amour. Le moment est donc venu pour Chris de rencontrer la belle famille. Enorme sensation au box-office américain, ce thriller horrifique est une réussite engagée et maline qui a su parler à l'Amérique post-élection de Trump.

La critique





• Tunnel de Kim Sung-Hoon (3 mai)

Alors qu’il rentre retrouver sa famille, un homme est accidentellement enseveli sous un tunnel, au volant de sa voiture. Voici le point de départ de Tunnel, un film catastrophe par le réalisateur du réjouissant thriller Hard Day, et qui brille à nouveau par son talent à varier les registres.

La critique





• Sayonara de Koji Fukada (10 mai)

Dans un Japon post-apocalyptique, suite à des explosions nucléaires, une femme souffrante est veillée par son robot androïde en attendant d'être évacuée. C'est l'un des chefs d’œuvre de l'année : un long métrage visuellement puissant, bouleversant et poétique, par un des jeunes talents les plus remarquables du cinéma mondial.

La critique

Faire bouger la lumière - notre entretien avec Koji Fukada





• The Jane Doe Identity de Andre Ovredal (31 mai)

Un père et son fils qui travaillent ensemble à la morgue reçoivent le corps d’une mystérieuse inconnue. Ils décident de mener l’enquête sur son identité... Pour son premier film en anglais, le Norvégien Andre Ovredal (Troll Hunter) signe un thriller ludique au parfum de X-Files.

La critique

A mesure que l'on découvre l'incroyable - notre entretien avec Andre Ovredal





• Suntan de Argyris Papadimitropoulos (31 mai)

Kostis, la quarantaine, docteur, s'entiche d'une jeune femme sur les plages naturistes sur l'île d'Antiparos. Mais le coup de soleil risque d'être violent... Admirateur de Houellebecq, le Grec Argyris Papadimitropoulos parvient à signer un portrait à la fois pathétique et humain, dans lequel le soleil superbe est trompeur.

La critique

Extension du domaine de la lutte a constitué une influence majeure pour moi - notre entretien avec Argyris Papadimitropoulos





Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !