Les 6 films d'avril

Quels sont les films à surveiller en avril ? Voici notre sélection mensuelle: critiques, bandes annonces et entretiens...

• United States of Love de Tomasz Wasilewski (5 avril)

Dans la Pologne post-communisme, quatre femmes de différents âges décident qu'il est temps pour elles de satisfaire leurs désirs. Lauréat du prix du scénario à la Berlinale, Tomasz Wasilewski signe un beau mélodrame, aux personnages féminins nuancés et vivants comme on aimerait en voir plus souvent.

La critique

A venir : notre entretien avec Tomasz Wasilewski





• The Young Lady de William Oldroyd (12 avril)

1865, Angleterre rurale. Katherine mène une vie malheureuse d’un mariage sans amour. Un jour, elle tombe amoureuse d’un jeune palefrenier découvre la passion. Voici un premier film très remarqué en festivals, qui révèle une jeune actrice et fait preuve d'un mauvais esprit particulièrement jubilatoire. Notre critique sera bientôt en ligne.

La bande annonce





• Lettres de guerre de Ivo M.Ferreira (12 avril)

Un jeune médecin portugais, soldat pendant la guerre coloniale en Angola, envoie à sa femme des lettres d’amour poétiques, sensuelles et passionnées. Présenté en compétition à la Berlinale, cette adaptation des écrits autobiographiques d'António Lobo Antunes célèbre la beauté avec panache.

La critique





• Les Initiés de John Trengove (19 avril)

En Afrique du sud, comme tous les ans, Xolani participe avec d’autres hommes de sa communauté aux cérémonies rituelles d’initiation d’une dizaine d’adolescents. Gros buzz à Sundance et à la Berlinale, Les Initiés offre une vision fort moderne d’une masculinité queer, noire et alternative, qui mérite d’être remarquée.

La critique





• Glory de Kristina Grozeva et Petar Valchanov (19 avril)

Lorsqu’un cheminot trouve des millions de lev sur la voie ferrée, il décide de remettre la totalité de la somme à la police. Voici le point de départ d'une fable cruelle et drolatique, au ton bien particulier, sur un pauvre homme pris malgré lui dans un rouleau compresseur politique et médiatique.

La critique





• Retour à Forbach de Régis Sauder (19 avril)

Régis Sauder revient dans le pavillon de son enfance à Forbach. Entre démons de l'extrémisme et déterminisme social, comment vivent ceux qui sont restés ? Le documentariste fait le portrait glaçant d'une population entière qui, comme sa ville, a été exploitée avant d'être abandonnée.

La critique

La violence de la présence de la caméra - notre entretien avec Régis Sauder





