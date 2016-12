Les 5 films de janvier

Comment bien débuter l'année ciné 2017 ? Voici nos conseils du mois en critiques et bandes annonces...

• Le Parc de Damien Manivel (4 janvier)

C’est l’été, deux adolescents ont leur premier rendez-vous dans un parc... Très remarqué à l'ACID lors du dernier Festival de Cannes, Le Parc est une balade magique et audacieuse au riche imaginaire.

La critique

• Quelques minutes après minuit de Juan Antonio Bayona (4 janvier)

Pour échapper à son quotidien se partageant entre la maladie de sa mère et les humiliations répétées de ses camarades de classe, un jeune garçon se réfugie dans un monde imaginaire... Le réalisateur de L'Orphelinat signe un très beau conte fantastique qui évoque Guillermo Del Toro et Steven Spielberg.

La critique





• Nocturnal Animals de Tom Ford (4 janvier)

Susan reçoit un colis inattendu : un manuscrit signé de son ex-mari dont elle est sans nouvelles depuis des années. Seule dans sa maison vide, elle entame la lecture de l’œuvre qui lui est dédicacée... Après le succès surprise de A Single Man, Tom Ford a reçu le Grand Prix à la Mostra de Venise pour ce récit sophistiqué qui met en scène Amy Adams et Jake Gyllenhaal.

La critique





• The Fits de Anne Rose Helmer (11 janvier)

Toni, 11 ans, s’entraîne dans la salle de boxe de son grand frère. Elle découvre qu’à l’étage au dessus, un groupe de filles apprennent une variante très physique du hip hop, le drill... Il ne vous faudra attendre qu'une dizaine de jours pour voir ce qui constituera à n'en pas douter l'un des films les plus déroutants de l'année, par un jeune talent à suivre de très près.

La critique





• Harmonium de Koji Fukada (11 janvier)

Toshio et sa femme Akié mènent une vie en apparence paisible avec leur fille. Un matin, un ancien ami de Toshio se présente à son atelier, après une décennie en prison... Le Japonais Koji Fukada, primé lors du dernier Festival de Cannes, réussit un über-mélo digne de ses illustres voisins coréens.

La critique





