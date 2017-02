Les 12 films de février

Après un mois de janvier assez calme, février sera chargé en très bonnes sorties ! Gros plan en 12 films avec critiques, entretiens et bandes annonces...

• La Femme qui est partie de Lav Diaz (1er février)

Emprisonnée pendant 30 ans pour un crime qu’elle n’a pas commis, Horacia veut se venger. Lion d’or à Venise, le Philippin Lav Diaz détourne les attentes du film de vengeance et signe un fascinant film politique au mystère existentiel.

La critique





• Inertia de Idan Haguel (1er février)

Mira remarque que son mari n'est plus là… et commence parfaitement à s’y faire. Inertia réussit un équilibre rare : faire rire avec une sorte de bienveillance cruelle, et rappelle notamment le cinéma de Todd Solondz. Une révélation venue d’Israël.

La critique

L'anxiété constitue un terreau idéal pour la comédie - notre entretien avec Idan Haguel





• Jackie de Pablo Larrain (1er février)

Jackie fait le portrait brisé de Jackie Kennedy, peu après l’assassinat de son époux, président des Etats-Unis. Pablo Larrain signe une évocation déroutante d’une icône transformée en étrange héroïne à la Joyce Carol Oates.

La critique





• Moonlight de Barry Jenkins (1er février)

Moonlight raconte l’apprentissage queer d’un jeune Afro-Américain, en Floride. L’un des favoris de cette saison Oscars, une œuvre visuellement incarnée et qui, bonne nouvelle, ne fait pas partie de ces indés américains qui se contentent d'illustrer un scénario.

La critique





• Yourself and Yours de Hong Sang-Soo (1er février)

Youngsoo se dispute avec sa petite amie Minjung. Il part à sa recherche le lendemain… Prix de la mise en scène à San Sebastian, Hong Sang-Soo signe une curieuse comédie, ludique, chaleureuse et émouvante.

La critique





• American Honey de Andrea Arnold (8 février)

Star, une adolescente, rejoint une équipe de jeunes gens qui parcourt le midwest américain en faisant du porte à porte. Primée au dernier Festival de Cannes, Andrea Arnold réalise un film visuellement puissant, poétique et ultra-contemporain sur les paradoxes de l’Amérique.

La critique





• Brothers of the Night de Patric Chiha (8 février)

Quelques jeunes hommes, roms et bulgares, se sont rendus à Vienne en quête d’argent facile, et y vendent leur corps. Brothers of the Night est un projet assez inédit où l’étonnant documentaire est observé comme une fiction.

La bande annonce





• Silence de Martin Scorsese (15 février)

Au 17e siècle, deux prêtres entament un dangereux voyage vers le Japon pour y retrouver leur mentor disparu. Cinglant échec outre-Atlantique, le nouveau Scorsese se révèle pourtant d'une densité et d'une beauté humaine des plus puissantes.

La critique





• Loving de Jeff Nichols (15 février)

Mildred et Richard Loving s'aiment et décident de se marier – sauf qu'il est blanc et qu'elle est noire dans l'Amérique ségrégationniste de 1958. Jeff Nichols réalise un drame classique et émouvant, porté par l’interprétation subtile de Ruth Negga.

La critique





• Certaines femmes de Kelly Reichardt (22 février)

Au cœur du Montana, trois femmes, trois destins croisés. Grâce à ses formidables comédiennes (parmi lesquelles Kristen Stewart, Michelle Williams et Laura Dern) et sa sobriété sans compromis, Certaines Femmes est peut-être bien le film le plus émouvant de Kelly Reichardt.

La critique





• Lion de Garth Davis (22 février)

Un garçonnet se retrouve seul dans un train traversant l’Inde qui l’emmène malgré lui à des milliers de kilomètres de sa famille. Il est recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple d’Australiens... Autre favori de la saison Oscars avec ce mélodrame assez poignant par le co-réalisateur de la série Top of the Lake qui fait ici ses débuts au cinéma.

La bande annonce





• Split de M.Night Shyamalan (22 février)

La jeune Casey est enlevée et terrorisée par Kevin, un homme aux multiples et inquiétantes personnalités. M.Night Shyamalan signe un slow burner visuellement magistral et dont la foi dans le récit et le fantastique évoque La Jeune fille de l’eau.

La critique





