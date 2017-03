Les 10 films de mars

Quels sont les films à surveiller en mars ? Voici notre sélection mensuelle...

• Logan de James Mangold (1er mars)

Dans un futur proche, Logan est retranché du monde. Une jeune mutante traquée par de sombres individus se présente à lui... James Mangold emprunte au western dans cette réussite dense et crépusculaire.

La critique





• T2 Trainspotting de Danny Boyle (1er mars)

Vingt ans plus tard, certaines choses ont changé pour les héros de Trainspotting... d'autres non. Danny Boyle signe un retour touchant et méta vers son film culte des 90s.

La critique





• Le Secret de la chambre noire de Kiyoshi Kurosawa (8 mars)

Jean devient l'assistant de Stéphane, un photographe qui vit avec sa fille dont il se sert comme modèle. Le jeune homme pénètre dans un univers toxique et dangereux... Kiyoshi Kurosawa déplace ses fantômes japonais en banlieue parisienne. Le résultat est beau, déroutant et envoûtant.

La critique





• L'Autre côté de l'espoir de Aki Kaurismaki (15mars)

Un restaurateur décide de prendre sous son aile un réfugié syrien qui vient de débarquer en Finlande. Prix de la mise en scène à la dernière Berlinale, Aki Kaurismaki signe un film qui parvient à être à la fois poétique et politique.

La critique





• Mate-me por favor de Anita Rocha da Silveira (15 mars)

Une vague de crimes frappe Barra da Tijuca et va transformer la vie des jeunes du quartier. Mate-me por favor est un improbable kaléidoscope fluo et barré, dirigé par une jeune réalisatrice brésilienne qui n'a peur de rien.

La critique





• Fantastic Birthday de Rosemary Myers (22 mars)

Une fête est organisée pour l'anniversaire de Greta, qui va se retrouver dans un univers étrange... Premier long métrage d'une réalisatrice australienne, Fantastic Birthday nous plonge dans un labyrinthe où les rêves sont plus lucides que la réalité.

La critique

Une personne qui sait ce qu'elle fait ne tenterait jamais de réaliser un film pareil avec un tel budget - notre entretien avec Rosemary Myers





• Fixeur de Adrian Sitaru (22 mars)

Radu, jeune journaliste ambitieux, est embauché comme fixeur dans l’équipe d’une chaîne de télévision française dirigée par un journaliste reconnu. Le Roumain Adrian Sitaru confirme son habileté avec ce nouveau film, un an seulement après Illégitime.

La bande annonce





• Berceuse pour un sombre mystère de Lav Diaz (29 mars)

Berceuse... raconte la recherche déchirante et désespérée, dans les montagnes et par sa veuve, du corps d'Andrés Bonifacio, l'un des chefs de la révolution philippine à la fin du 19e siècle. Fresque historique, conte fantastique, chant d'espoir en un cinéma dont l'ambition dépasse tout : c'est l'un des événements ciné de l'année.

La critique





• Félicité de Alain Gomis (29 mars)

La vie de Félicité, chanteuse dans un bar de Kinshasa, bascule quand son fils de 14 ans est victime d'un accident de moto. Grand Prix à la dernière Berlinale, Félicité fait le portrait bouleversant, complexe et inédit d'une femme, d'une ville et d'un monde.

La critique





• Mai Morire de Enrique Rivero (29 mars)

Chayo retourne dans sa ville natale pour prendre soin de sa mère mourante. Avec ce long métrage, Enrique Rivero fait preuve d'un lyrisme discret, d'un imaginaire stimulant et d'une vraie singularité.

La critique





Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques, concours et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !