L'Oursomètre de la Berlinale 2018 : tableau de notes et pronostics

La rédaction de FilmDeCulte est au Festival de Berlin ! Et vous propose un tour d'horizon rapide de tous les films en compétition de la 68e Berlinale à travers notre tableau de notes. Le tout agrémenté de nos pronostics palmarès réactualisés quotidiennement...

Las Herederas, Marcelo Martinessi

Nicolas Bardot: 5

Gregory Coutaut: 5

Yannick Vély: 4

L'Oursomètre: Tout pour plaire. Las Herederas est suffisamment fin pour se glisser dans n'importe quelle catégorie (Ours d'or, scénario, actrice...). A l'inverse, il est suffisament subtil pour se faire finalement doubler par de plus grosses pointures. Le résultat est néanmoins universel et singulier à la fois, ce qui en fait un très solide candidat.

L'Île aux chiens, Wes Anderson

Nicolas Bardot: 5

Gregory Coutaut: 4

Yannick Vély: 5

L'Oursomètre: Le prix de la mise en scène serait parfaitement mérité pour un film aussi inventif formellement. Mais le long métrage peut légitimement viser encore plus haut.

Transit, Christian Petzold

Nicolas Bardot: 5

Gregory Coutaut: 4

Yannick Vély: 4

L'Oursomètre: Son sujet fort et l'originalité du traitement peuvent peser lors du palmarès. L'Ours d'or est possible, le prix d'interprétation également, mais le parti-pris du film peut diviser et l'éliminer des plus hautes marches.

Damsel, David & Nathan Zellner

Nicolas Bardot: 4

Gregory Coutaut: 2

Yannick Vély: 2

L'Oursomètre: Si le film doit récolter un prix, le scénario (pour son humour, son sens de la surprise et sa dimension politique) semble être un candidat crédible.

Dovlatov, Alexi Guerman Jr

Nicolas Bardot: 1

Gregory Coutaut: 1

L'Oursomètre: Dovlatov a tous les signes extérieurs du film de festival qui parade comme un paon en compétition. Le jury y sera t-il sensible ? Son accueil en salles a en tout cas été chaleureux.

