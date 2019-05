Journal de bord du Festival de Cannes #4

La compétition a pris une toute autre tournure. Passés les brillants Sciamma, Malick et autres Ken Loach, une journée à marquer d’une pierre blanche que celle du mardi 21 mai 2019. Coup sur coup, les aléas du planning ont fait enchaîné aux festivaliers deux mastodontes à différents niveaux.

Honneur à l’événement du Festival, la présentation en première mondiale de Once upon a time… in Hollywood, neuvième film ultra-attendu de Quentin Tarantino. Projection de presse annulée à la demande express du réalisateur, tweet signé de la main de Quentin priant de ne rien révéler de l’histoire de peur de divulgâcher - comme on dit maintenant - le plaisir du spectateur à venir, tout le stratagème pour faire monter l’envie était bien rôdé. La première projection de presse a électrisé les abords de la salle Debussy comme aux plus belles heures de 2046, Antichrist ou Inside Llewyn Davis (plusieurs centaines de journalistes sont restés sur le carreau).



Au final, Tarantino a surpris son monde. Il livre ici son film le plus mélancolique qui ne se refuse pas quelques trous d’air mais revêt sur l’ensemble une dimension très contemporaine. D’aucuns seront surpris du manque d’humour auquel le réalisateur de Pulp Fiction ou Kill Bill nous avait habitué jusque-là. Même la violence dont il a été à sa manière le réinventeur formel à partir des années 1990 est longtemps absente.



Avec Once upon a time… in Hollywood