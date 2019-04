FESTIVAL DE CANNES 2019 : la quinzaine des réalisateurs annoncée

Voici la sélection de la Quinzaine des réalisateurs 2019.

Comme un cri du cœur, Paolo Moretti a sélectionné On va tout péter le bien-nommé documentaire de Lech Kowalski. Prémonitoire ? Pour sa première à la tête de la Quinzaine des Réalisateurs, le nouveau délégué général a attiré dans ses filets de la french hype en ouverture (Quentin Dupieux) et en clôture (Benoit Forgeard), des héros modernes du cinéma mondial (Lav Diaz, Takashi Miike, Bertrand Bonello) et une ribambelle de nouvelles têtes. Trois choix parmi tant d’autres qui attisent la curiosité : Perdrix premier film de Erwan Le Duc, Dogs Don’t Wear Pants la tendance SM de la sélection du Finlandais Jukka-Pekka Valkeapää, et Cancion sin nombre premier film de la péruvienne Melina Leon présentée comme un Roma bis.



Dans une sélection substantielle de 24 longs métrages, auxquels il convient de rajouter deux séances très spéciales, un inédit de Robert Rodriguez passé par le Festival SxSW à Austin et le moyen métrage de Luca Guadagnino avec Julianne Moore, Mia Goth, Kyle MacLachlan, Alba Rohrawacher et Marthe Keller, deux coups réussis au rayon du buzz par Paolo Moretti qui a réussi à convaincre Robert Eggers de venir présenter The Lighthouse filmé en 35mm en noir et blanc avec Willem Dafoe et Robert Pattinson, et Une fille facile de Rebecca Zlotowski avec Zahia la call-girl à scandale..



Longs Métrages



Le Daim, Quentin Dupieux (ouverture)

Alice et le maire, Nicolas Pariser

And Then We Danced, Levan Akin

The Halt, Lav Diaz

Dogs Don't Wear Pants, Jukka-Pekka Valkeapää

Canción sin nombre, Melina León

Ghost Tropic, Bas Devos

Give Me Liberty, Kirill Mikhanovsky

First Love, Takashi Miike

The Lighthouse, Robert Eggers

Lillian, Andreas Horwath

Oleg, Juris Kursietis

On va tout péter, Lech Kowalski

The Orphanage, Shahrbanoo Sadat

Les Particules, Blaise Harrison

Perdrix, Erwan Le Duc

Por el dinero, Alejo Moguillansky

Sick Sick Sick, Alice Furtado

Tlamess, Ala Eddine Slim

To Live to Sing, Johnny Ma

Une fille facile, Rebecca Zlotowski

Wounds, Babak Anvari

Zombi Child, Bertrand Bonello

Yves, Benoît Forgeard (clôture)



Séances spéciales



Red 11, Robert Rodriguez

The Staggering Girl, Luca Guadagnino (moyen-métrage)