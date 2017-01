César 2017: premiers pronostics

Tâchons de contenir notre fébrile impatience, la soirée des César 2017 approche à grand pas ! Alors que les nominations sont sur le point d'être annoncées, FilmDeCulte fait ses ultimes paris: quels seront les films présents dans les principales catégories, qui sera oublié sur bord de la route, et qui au contraire devrait repartir gagnant. C'est parti...

MEILLEUR FILM

En tête du peloton pour la catégorie reine, on devrait retrouver Elle de Paul Verhoeven. A vrai dire la question n'est même plus de savoir si le film sera nommé (son succès auprès de la critique/en salle/à l'étranger est un triple assurance en béton), mais plutôt s'il peut être battu au moment de rafler la récompense. La réponse est oui. Car les César aiment les outsiders, surtout quand ils sont gentils et polis. Moins ambigus moralement que le film de Verhoeven, Divines et Réparer les vivants sont ses principaux challengers. Deux films du cœur aux beaux succès, avec une caution sociale pour l'un et un cachet littéraire pour l'autre. Leur cote d'amour est elle suffisante pour faire basculer le vote ? Pas sûr, mais la victoire devrait se jouer entre ces trois-là. Pour compléter les nominations, on peut parier sur Ma Loute, Frantz, Victoria et Ma vie de courgette, ainsi que sur L'Odyssée ou Les Innocentes.

• Qui sera snobé ? Nocturama et Evolution. Trop clivants et pas assez populaires, ces deux films d'anticipation sont pourtant ce que le cinéma français a proposé de plus audacieux et ambitieux cette année.

• Qui gagnera ? Elle, malgré tout.

MEILLEURE ACTRICE

Adele Haenel, Sandrine Kiberlain, Sara Forestier, Bérénice Bejo... Ces dernières années, la formule s'est vue régulièrement confirmée: les César préfèrent souvent récompenser les bonnes copines que les grandes dames. Pas assez girl next door, Isabelle Huppert n'est pas la chouchoute de l'Académie: son unique César (soit trois fois moins que Cécile de France) remonte à il y a vingt ans. Ironiquement, alors qu'elle enchaîne actuellement les récompenses à l'étranger et qu'elle pourrait même bien se retrouver nommée au Oscar, alors que les planètes sont toutes alignées en sa faveur, son second César a toutes les chances de lui passer sous le nez. Au profit de qui ? Virgine Efira, dont la performance dans Victoria a été remarquée et saluée, et qui correspond bien plus au profil des gagnantes récentes. Actrice adorable, bien identifiée mais jamais encore récompensée, personnage en or, film populaire et cinéphile à la fois, succès en salle = la grille du bingo est remplie d'avance. L'ironie sera double si Efira se retrouve également nommée en second rôle pour Elle. Marina Foïs peut tirer son épingle du jeu pour son contre-emploi dans Irréprochable, mais les autres nommées sont condamnées à ne servir que de spectatrices de ce duel. On parie sur Marion Cotillard pour Mal de pierre, Sidse Babett Knudsen pour La Fille de Brest, Noémie Lvovsky pour Rosalie Blum et, si elle n'est pas considérée comme un second rôle, Juliette Binoche pour Ma Loute. Et il serait scandaleux que Judith Chemla ne soit pas nommée pour Une vie.

• Qui sera snobé ? Valérie Dréville pour Suite armoricaine. Ni elle ni le film n'ont hélas été remarqués à leur juste valeur, ils sont à redécouvrir de toute urgence.

• Qui gagnera ? Virginie Efira.

MEILLEUR ACTEUR

Jean-Pierre Léaud n'a été récompensé qu'une fois par l'Académie,avec un césar d'honneur remis en 2000. Il n'a certes pas le profil des gagnants populaires récents... mais qui a un profil similaire à Léaud ? Il est néanmoins le favori de cette catégorie pour son rôle royal dans La Mort de louis XIV. La voie lui est d'autant plus dégagée que ses trois principaux concurrents ont déjà obtenu le césar du meilleur acteur plus ou moins récemment: Pierre Niney (Frantz), Omar Sy (Chocolat), et François Cluzet (Médecin de campagne). En challenger, on imagine bien Fabrice Luchini, nommé en 2013, 2014, 2016 mais toujours perdant, pour son interprétation flamboyante dans Ma Loute. En complément, on mise sur Lambert Wilson pour L'Odyssée, et pourquoi pas le duo Depardieu/Poelvoorde pour Saint Amour.

• Qui sera snobé ? Geoffrey Couët et François Nambot - inexpliquablement absents de la pré-liste des espoirs - tous les deux particulièrement investis dans Théo et Hugo dans le même bateau.

• Qui gagnera ? Jean-Pierre Léaud.

MEILLEUR FILM ÉTRANGER

Également appelée la catégorie "meilleur film étranger qui ne soit pas asiatique". Le Client pourrait être la seule exception d'une catégorie qui devrait être, une fois de plus, quasi-réservée à des films occidentaux et blancs. Parmi les sept nominations, deux sont réservées à des films francophones. Xavier Dolan (Juste la fin du monde) et les frères Dardenne (La Fille inconnue), tous trois bien habitués de cette catégorie, ont cette année un peu plus divisé que d'habitude. Laisseront-ils leur place à Keeper ou L’Économie de couple, voire au Cœur régulier ? On a déjà vu des films francophones passés encore plus inaperçus en salles se glisser in extremis parmi les nommés. Parmi les Américains, on peut parier sur Manchester by the Sea, The Revenant, Carol, Captain Fantastic ou même Spotlight. Le reste des nominations devrait découler de la sélection Cannoise 2016: Julieta, Moi, Daniel Blake, peut-être Aquarius mais surtout le favori Toni Erdmann, récompensé décidément dans le monde entier, sauf sur la Croisette.

• Qui sera snobé ? Les Délices de Tokyo, The Assassin, Mademoiselle, bref tout le continent asiatique (à l'est de l'Iran, du moins), comme chaque année depuis... 2003!

• Qui gagnera ? Toni Erdmann.