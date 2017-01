Ce que 2017 nous réserve: Asie

Que nous réserve l’Asie pour 2017 ? Grands cinéastes reconnus, jeunes espoirs et surprises: passage en revue des films attendus !

Alors que le Festival Kinotayo débute ce vendredi 6 janvier, un certain nombre de films japonais sont attendus cette année. Parmi ceux-ci, trois films de Kiyoshi Kurosawa. Son film fantastique français Le Secret de la chambre noire sort le 22 février, son thriller Creepy sortira plus tard dans l'année tandis que le film fantastique Strolling Invader a une date de sortie calée en septembre au Japon. Son compatriote Koji Fukada sera plusieurs fois à l'honneur : dès le 11 janvier avec le drame Harmonium puis le 19 avril avec le film post-apocalyptique Sayonara tandis que son dernier film The Man From the Sea, tourné en Indonésie, pourrait être visible cette année. Naomi Kawase a tourné son dernier film, intitulé Hikari, cet automne. Après la tempête de Hirokazu Kore-Eda sortira le 26 avril. Après Sono Sion ou Akihiko Shiota, Hideo Nakata a également tourné un film en hommage au roman porno, commandé par la Nikkatsu. Celui-ci s'intitule White Lily. Keishi Otomo, réalisateur de la trilogie Kenshin le vagabond, a réalisé le diptyque March Comes in like a Lion tandis que Takashi Miike a terminé le thriller Blade of the Immortal. On n'est pas sûr de devoir vraiment attendre Neko Atsume, le film adapté du jeu vidéo à chats... On attend toujours de savoir en revanche si le fascinant Happy Hour de Ryusuke Hamaguchi sera distribué en France ou non.

En Corée, deux films de Hong Sang-Soo sont à l'horizon: Yourself & Yours qui sort le 1er février tandis qu'on devra patienter un peu plus pour découvrir sa nouvelle collaboration avec Isabelle Huppert, dans La Caméra de Claire. Bong Joon-Ho a tourné le film fantastique Okja essentiellement outre-Atlantique, avec un cast international. Tunnel, le film catastrophe de Kim Seong-Hoon (Hard Day) sortira le 3 mai chez nous. Après plusieurs films inédits en France, Kim Ki-Duk devrait faire son retour dans nos salles avec The Net. Ryu Seung-Wan, remarqué avec le thriller Veteran, a dirigé Battleship Island. Après Dernier train pour Busan, Yeun Sang-Ho a réalisé le film fantastique Psychokinesis. La Coréenne Shin Su-Won (Madonna) a terminé Glass Garden tandis que le jeune espoir Lee Yong-Seung, révélé par 10 Minutes, a tourné Room 7.

D'Inde, dans des genres bien différents, on attend le thriller Psycho Raman d'Anurag Kashyap mais aussi la nouvelle folie de S. Shankar intitulée 2.0 ou le nouveau chapitre de la fresque Baahubali de SS Rajamouli. Le Philippin Lav Diaz devrait être triplement dans l'actualité: d'abord avec son Lion d'or La Femme qui est partie, en salles le 1er février, puis avec son film-fleuve (8h05 !) Berceuse pour un sombre mystère en salles le 29 mars tandis que son nouveau projet When the Waves are Gone pourrait être visible quelque part cette année. La réalisatrice hong-kongaise Ann Hui a tourné un nouveau film intitulé The Great Escape, tandis que son compatriote Tsui Hark a achevé Journey to the West: Demon Chapter. Après avoir beaucoup tourné en festivals, on devrait voir le Birman Adieu Mandalay de Midi Z le 26 avril. Annoncé depuis un certain temps, le Turc Grain de Semih Kaplanoğlu (l'Ours d'or Miel) sortira le 14 juin chez nous. L'ovni iranien Valley of Stars de Mani Haghighi arrive le 25 janvier. D'Israël, on attend le drame primé à Sundance Tempête de sable de Elite Zexer le 25 janvier, le très singulier Inertia d'Idan Haguel le 1er février ou encore, un peu plus tard, Micro Robert de Nadav Lapid. En attendant d'autres surprises...