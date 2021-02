Festival de Gerardmer 2021 : Anything for Jackson

Canada, 2020

Durée : 1h37

Henry et son épouse Audrey viennent de perdre Jackson, leur unique petit-fils, et sont accablés de chagrin. Leur croyance sataniste leur enseigne qu’il est possible de faire revivre le défunt à condition de lui trouver un hôte adéquat. Ils décident alors de kidnapper une patiente enceinte avec la ferme intention de réaliser un « exorcisme inversé ».

SATAN L'HABITE

Quand bien même on accepterait le point de départ du film, qui ne semble pas réellement avoir de sens quand on y pense (ils veulent insuffler l'âme de leur petit-fils, mort à l'âge de 3 ans, dans le corps d'un foetus qui n'aura donc...pas les traits de l'enfant et...aura sa mémoire...mais qu'il ne pourra pas exprimer parce qu'il sera un nouveau-né et l'oubliera de toute façon quand il grandira?), le film part vite en couille dans des rebondissements qui font un peu fourre-tout, trahissant l'incapacité du scénario à développer le postulat de façon cohérente mais surtout de façon rigoureuse, créant de nouvelles règles à tour de bras pour se faciliter la tâche mais sans que cela ait le moindre sens. C'est dommage, parce que le premier acte est plutôt réussi, dans son exposition, dans les pointes d'humour qui savent ne pas se faire trop grossières, dans l'illustration de la planification intelligente des grands-parents...mais très vite, l'écriture a recours, une fois de plus, à des facilités qui achèvent d'énerver le spectateur. Le plus fascinant reste la filmographie du tandem réal/scénariste, exclusivement constituée de téléfilms de Noël.